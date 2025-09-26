В Поморье появятся еще 6 модельных библиотек в 2026 году

Все учреждения будут оснащены современной мебелью и оборудованием, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеки поступят новые издания, кроме того, организациям обеспечат доступ к Национальной электронной библиотеке. Сотрудники пройдут обучение по программам повышения квалификации. По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, на модернизацию учреждений из федерального бюджета будет направлено более 47 млн рублей.