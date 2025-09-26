В Поморье появятся еще 6 модельных библиотек в 2026 году

Шесть библиотек Архангельской области приведут к модельному стандарту в следующем году по нацпроекту «Семья». Предварительные итоги по отбору учреждений на предоставление субсидий подвели в Министерстве культуры РФ, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Поморья.
Работы по модернизации запланированы в Никольской библиотеке в Вилегодском округе, Обозерской библиотеке в Плесецком округе, городской библиотеке поселка ЛДК в Онежском округе, библиотеке-филиале № 8 имени Э. И. Бояршиновой в Котласском округе, Первомайской библиотеке в Виноградовском округе и детской библиотеке в Лешуконском округе.
Все учреждения будут оснащены современной мебелью и оборудованием, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеки поступят новые издания, кроме того, организациям обеспечат доступ к Национальной электронной библиотеке. Сотрудники пройдут обучение по программам повышения квалификации. По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, на модернизацию учреждений из федерального бюджета будет направлено более 47 млн рублей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.