В Башкирии выставлены на торги более 100 объектов недвижимости за долги

Арестованное жилье должников уйдет с молотка на осеннем аукционе.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии стартуют масштабные торги по продаже арестованного имущества граждан, накопивших задолженности. На аукцион выставлено около ста объектов, включая квартиры, гаражи, земельные участки и хозяйственные постройки.

Среди наиболее интересных лотов:

— квартира 40,3 квадратных метра в Ишимбае (ул. Геологическая, 51) за 2,004 млн рублей;

— жилье 51,6 квадратных метров в Белебее (ул. Красная, 125/2) стоимостью 3,339 млн рублей;

— квартира 52,3 квадратных метра в селе Дуслык (ул. Комсомольская, 17) за 2,204 млн рублей;

— два объекта в Стерлитамаке: 35,3 квадратных метра (ул. Гоголя, 141) за 2,209 млн и 42,5 квадратных метров (ул. Элеваторная, 112) за 2,210 млн рублей;

— компактное жилье 19,9 квадратных метров в селе Калтасы (ул. Палатная, 26а) за 296 тыс. рублей;

— квартира 50,5 квадратных метров в Уфе (ул. Вологодская, 81) за 3,348 млн рублей.

Подача заявок на участие в электронных торгах через площадку «РТС-тендер» продлится до 27 октября включительно. Все выставленные объекты были конфискованы у владельцев за неуплату долгов.

