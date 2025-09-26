«Интересные поверхности»: Ермак рассказал о проектах к 80-летию области

«Будет точно один проект, имеющий отношение к нашим маякам, — сообщил он. — И совершенно точно будет один туристический маршрут по этим объектам. Есть также интересный проект, связанный с муралами. Идея заключается в том, что в каждом городе нашей области появится мурал. Это предложение губернатора Алексея Беспрозванных. Он дал поручение главам муниципалитетов подобрать интересные поверхности, чтобы на них появились муралы, связанные с 80-летием области. Например, с первыми переселенцами или другими знаковыми событиями».