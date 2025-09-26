Более 60 тысяч человек посетили гастрофестиваль «Вкусы Оренбуржья»

Осенний фестиваль познакомил оренбуржцев с новыми вкусами от участников из Удмуртии и Екатеринбурга: гости не только пробовали, но и учились готовить на открытых кулинарных мастер-классах, принимали участие в презентациях от организаторов. На площадке прошла презентация Музея хлеба и сладостей в Оренбуржье. В зоне активностей можно было сделать брелок с символикой фестиваля, создать птицу счастья, примерить на себя купеческий образ, стать участником квестов, квизов по достопримечательностям и туристическим маршрутам региона, выиграть призы и подарки от партнеров и организаторов.