Более 60 тысяч человек посетили гастрофестиваль «Вкусы Оренбуржья»

Гости могли примерить на себя купеческий образ или смастерить птицу счастья.

Гастрономический фестиваль «Вкусы Оренбуржья» проходил 20−21 сентября по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Участие в нем приняли свыше 60 тыс. жителей региона, сообщили в областном министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.

Мероприятие объединило на одной площадке более 300 талантливых коллективов, гастроэнтузиастов и производителей уникальных товаров ручной работы. За два дня кулинарного праздника участники попробовали традиционные блюда разных народов Оренбуржья и узнали секреты мастерства местных шеф-поваров. Фестиваль представил продукты фермерских хозяйств, редкие деликатесы, блюда степной кухни и интерпретации традиционных рецептов — всего более 150 блюд.

Осенний фестиваль познакомил оренбуржцев с новыми вкусами от участников из Удмуртии и Екатеринбурга: гости не только пробовали, но и учились готовить на открытых кулинарных мастер-классах, принимали участие в презентациях от организаторов. На площадке прошла презентация Музея хлеба и сладостей в Оренбуржье. В зоне активностей можно было сделать брелок с символикой фестиваля, создать птицу счастья, примерить на себя купеческий образ, стать участником квестов, квизов по достопримечательностям и туристическим маршрутам региона, выиграть призы и подарки от партнеров и организаторов.

На площадке гастрономического фестиваля работала большая ярмарка уникальных изделий и сувениров от местных производителей «Сделано в Оренбуржье». В этот раз ярмарка получила особое значение: впервые на ее площадке были представлены товары и услуги выпускников программы «СВОй бизнес — дело героев!». Там были изделия из дерева, продукты пчеловодства, посадочные материалы, развивающие детские пазлы. Впервые на ярмарке свой продукт презентовали начинающие бизнесмены — выпускники проекта «Большая игра».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.