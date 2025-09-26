Охотники получили возможность оформить новый бумажный билет

Теперь охотники смогут выбрать между электронным и традиционным бумажным вариантом документа. В стенах Департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира Калининградской области был вручен первый охотничий билет нового образца.
Важное нововведение касается процедуры получения документа. Отныне для оформления бумажного охотничьего билета необходимо успешно пройти квалификационный экзамен на знание охотничьего минимума. Это требование направлено на повышение уровня ответственности охотников и обеспечение безопасности при осуществлении охоты.
Эксперты отмечают, что введение нового формата билета — это часть масштабной модернизации охотничьего законодательства, направленной на совершенствование системы контроля и повышение культуры охоты в России.
Охотникам, планирующим получить документ нового образца, рекомендуется заранее подготовиться к сдаче экзамена и внимательно изучить все требования к его прохождению.