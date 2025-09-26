Арестован топ-менеджер Чкаловского авиазавода по делу о взятке в НСО

В сообщении пресс-службы суда указано: «Санкция инкриминируемой статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Плюс семидесятикратную сумму взятки. Принимая во внимание, что предварительное следствие по уголовному делу находится на начальном этапе, не все доказательства добыты, основными свидетелями по уголовному делу являются сотрудники авиазавода имени Чкалова, на которых Ненев может оказать давление, суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 ноября».