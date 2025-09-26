Арестован топ-менеджер Чкаловского авиазавода по делу о взятке в НСО

Первый заместитель директора филиала ПАО «ОАК» — Новосибирский авиационный завод имени Чкалова Юрий Ненев арестован по обвинению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Октябрьский районный суд Новосибирска 26 сентября удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении топ-менеджера оборонного предприятия. Информация о судебном решении предоставлена пресс-службой Октябрьского районного суда.
В сообщении пресс-службы суда указано: «Санкция инкриминируемой статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Плюс семидесятикратную сумму взятки. Принимая во внимание, что предварительное следствие по уголовному делу находится на начальном этапе, не все доказательства добыты, основными свидетелями по уголовному делу являются сотрудники авиазавода имени Чкалова, на которых Ненев может оказать давление, суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 ноября».
По версии следствия, Юрий Ненев предложил почти 2 миллиона рублей начальнику Центрального научно-исследовательского института военно-воздушных сил Министерства обороны РФ за действия, входившие в его служебные полномочия. Сумма взятки составила не менее 1 935 000 рублей. Мера пресечения была избрана с учетом возможности давления обвиняемого на свидетелей по делу, которыми являются сотрудники авиационного завода. Предварительное следствие продолжается.