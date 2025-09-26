Ричмонд
Около 200 мигрантов пройдут оценку знаний госязыка. В Минобразования рассказали о процедуре экзамена

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 мигрантов 30 сентября пройдут оценку знаний государственного языка. Об этом журналистам сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов, передает корреспондент БЕЛТА.

Теперь иностранные граждане, которые претендуют на трудоустройство в Беларуси на определенный перечень профессий, утвержденный постановлением Совета Министров, должны проходить оценку знаний одного из государственных языков. Первый такой экзамен состоится уже 30 сентября.

«Перечень вопросов для испытания разработан экспертами Республиканского института контроля знаний. Задания позволяют оценить уровень знаний русского или белорусского языка претендентами на трудоустройство», — рассказал Сергей Пищов.