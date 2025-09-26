Около 200 мигрантов пройдут оценку знаний госязыка. В Минобразования рассказали о процедуре экзамена

Теперь иностранные граждане, которые претендуют на трудоустройство в Беларуси на определенный перечень профессий, утвержденный постановлением Совета Министров, должны проходить оценку знаний одного из государственных языков. Первый такой экзамен состоится уже 30 сентября.
«Перечень вопросов для испытания разработан экспертами Республиканского института контроля знаний. Задания позволяют оценить уровень знаний русского или белорусского языка претендентами на трудоустройство», — рассказал Сергей Пищов.