Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске взлетели цены на бензин: на чем можно сэкономить

ОМСК, 26 сентября, ФедералПресс. Омские водители, заезжая на АЗС, ощутили повышение цен на бензин. По данным Росстата, за минувшую неделю во многих российских регионах выросла стоимость топлива.

Источник: Reuters

В Омской области на конец отчетного периода, в зависимости от вида топлива, цены варьировались от 55 до 70 рублей за литр. Так, стоимость АИ-92 составила 55,75 рублей за литр. Популярный АИ-95 стоит 60,56 рублей за литр, АИ-98 — 77 рублей, а стоимость дизельного топлива поднялась до 70,99 рублей за литр.

Если говорить о локальных изменениях, то с конца прошлой недели на нескольких АЗС в Омске был отмечен рост цен на топливо. В частности, на нескольких автозаправочных станциях стоимость литра топлива выросла в среднем на 20−40 копеек. Самая заметная разница наблюдается в стоимости популярного вида топлива АИ-95. Цены пляшут от 59,56 до 62,50 рублей.

Цены на бензин АИ-92 варьируется от 55,56 до 55,79 рублей.

Напомним, что с января по август цены на бензин в России, по данным Росстата, выросли на 11,6%, на дизельное топливо — на 8,3% к аналогичному периоду 2024 года.