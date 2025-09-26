В Омске взлетели цены на бензин: на чем можно сэкономить

Если говорить о локальных изменениях, то с конца прошлой недели на нескольких АЗС в Омске был отмечен рост цен на топливо. В частности, на нескольких автозаправочных станциях стоимость литра топлива выросла в среднем на 20−40 копеек. Самая заметная разница наблюдается в стоимости популярного вида топлива АИ-95. Цены пляшут от 59,56 до 62,50 рублей.