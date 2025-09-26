В Омске взлетели цены на бензин: на чем можно сэкономить

В Омской области на конец отчетного периода, в зависимости от вида топлива, цены варьировались от 55 до 70 рублей за литр. Так, стоимость АИ-92 составила 55,75 рублей за литр. Популярный АИ-95 стоит 60,56 рублей за литр, АИ-98 — 77 рублей, а стоимость дизельного топлива поднялась до 70,99 рублей за литр.
Если говорить о локальных изменениях, то с конца прошлой недели на нескольких АЗС в Омске был отмечен рост цен на топливо. В частности, на нескольких автозаправочных станциях стоимость литра топлива выросла в среднем на 20−40 копеек. Самая заметная разница наблюдается в стоимости популярного вида топлива АИ-95. Цены пляшут от 59,56 до 62,50 рублей.
Цены на бензин АИ-92 варьируется от 55,56 до 55,79 рублей.
Напомним, что с января по август цены на бензин в России, по данным Росстата, выросли на 11,6%, на дизельное топливо — на 8,3% к аналогичному периоду 2024 года.