Впервые в Москве состоится фестиваль «Промфест»

«Последние месяцы сотрудники московских заводов, фабрик, а также учащиеся колледжей и вузов состязались в 14 спортивных дисциплин: от падел-тенниса и хоккея до шахмат и киберспорта. Спортивный дух фестиваля поддержат футбольные мастер-классы от титулованных игроков “Спартака”, а также эстафета для всех желающих. Ее участники получат памятные медали и возможность выиграть приятные призы», — рассказал Гарбузов.