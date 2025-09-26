Впервые в Москве состоится фестиваль «Промфест»

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, фестиваль «Промфест» начнется с финальных состязаний спартакиады «Моспром».
«Последние месяцы сотрудники московских заводов, фабрик, а также учащиеся колледжей и вузов состязались в 14 спортивных дисциплин: от падел-тенниса и хоккея до шахмат и киберспорта. Спортивный дух фестиваля поддержат футбольные мастер-классы от титулованных игроков “Спартака”, а также эстафета для всех желающих. Ее участники получат памятные медали и возможность выиграть приятные призы», — рассказал Гарбузов.
Чтобы присоединиться к эстафете, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте спартакиады.
Также для гостей фестиваля будет работать мобильная лаборатория «Профитрак». Здесь можно будет «примерить» на себя разные профессии, обсудить со специалистом траекторию будущей карьеры и определиться с подходящим колледжем.
На протяжении всего мероприятия будет работать особая гастрономическая зона: фуд-траки предложат гостям меню, созданное на основе продукции столичных предприятий. Кульминацией праздника станет диджей-сет и выступление хэдлайнера фестиваля.
На фестивале будет интересно всем: детей ждут мастер-классы по созданию игрушек и робототехнике, а также игра с интерактивным экскаватором, взрослые же смогут проверить свою силу и ловкость, приняв участие в сдаче ГТО.