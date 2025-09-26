В Новосибирске заработали еще 14 комплексов фиксации нарушений ПДД

На Мочищенском шоссе возобновили работу два комплекса — у дома № 4 и на пересечении с улицей Жуковского. Еще один заработал на 1-м Мочищенском шоссе, в районе дома № 7/2. А на улице Ипподромской активированы сразу пять комплексов — на пересечениях с улицами Военной, Кропоткина, Фрунзе, Гоголя и с Октябрьской магистралью. В правобережье снова работает камера у дома № 1Б на улице Восход.