В Новосибирске заработали еще 14 комплексов фиксации нарушений ПДД

На этой неделе, с 22 по 26 сентября, в Новосибирске в активный режим перевели 14 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал ГКУ НСО ЦОДД.
На Мочищенском шоссе возобновили работу два комплекса — у дома № 4 и на пересечении с улицей Жуковского. Еще один заработал на 1-м Мочищенском шоссе, в районе дома № 7/2. А на улице Ипподромской активированы сразу пять комплексов — на пересечениях с улицами Военной, Кропоткина, Фрунзе, Гоголя и с Октябрьской магистралью. В правобережье снова работает камера у дома № 1Б на улице Восход.
На левом берегу запущены пять комплексов на улице Титова: на перекрестках с улицами Связистов, Троллейной, Серафимовича, а также у домов № 17 и № 22.