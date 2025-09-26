Власти: сдвоенные «Ласточки» продолжат курсировать и в 2026 году

«Нельзя запустить электричку, чтобы она ходила как автобус каждые пять минут. Эта система так не работает. Потребность у жителей области перемещаться к морю осталась высокой, поэтому нужно было увеличить вместимость электричек. Мы пошли на это. Выделили дополнительные деньги на субсидирование из областного бюджета пригородной железнодорожной компании», — рассказал Рольбинов.