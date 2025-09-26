Омский аэропорт повысит тарифы на длительную парковку

В омском аэропорту имени Карбышева с 1 октября подорожает длительная парковка. Стоимость парковки временной останется всё той же.
Новые тарифы пока конкретно не озвучены, их планируют опубликовать на следующей неделе. Пресс-служба аэропорта подтвердила «КП Омск», что поднимутся тарифы именно на длительную парковку.
Сейчас долгая стоянка на площадке P1 стоит 600 рублей в сутки, с третьих суток — 400 рублей в сутки. На парковке Р2 — 350 рублей в сутки, после третьих суток — 300 рублей. Без расписки о принятии авто за первые сутки парковка стоит там 1000 рублей, за вторые и следующие — 500 рублей.
Временная парковка и далее будет стоить 250 рублей в час, с третьего часа — 150 рублей. За сутки не более 1000 рублей.
В последний раз цены на парковку аэропорт поднимал 16 декабря 2024 года.
Ранее мы писали, что в аэропорту 23 сентября отменялись или задерживались рейсы.