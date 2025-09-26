Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куда сходить воронежцам на выходных

Рассказываем о самых интересных событиях города и области.

Источник: АиФ Воронеж

27 сентября.

Театр оперы и балета.

  • 11:00 | Музыкальная сказка «Золотой цыпленок» | 6+
  • 15:00 | Камерный вокальный концерт «Мы этой земли продолжение…» | 6+
  • 18:00 | Опера «Зори здесь тихие» | 12+

Театр «Кот».

  • 18:00 | F (emme) | 16+

Воронежская филармония.

  • 18:00 | Филипп Копачевский (фортепиано), дирижёр — Владимир Вербицкий| 12+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

  • Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+
  • Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+
  • Выставка Петра Скляра «Сильные духом» | 0+

Воронежский океанариум.

  • 12:00 | Программа с кормлением осьминога «Глубоководное погружение» | 0+
  • 14:00 | Экскурсия для всей семьи «Жизнь под водой» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

  • 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00, 16:00 | Музейная программа «Археологическая новелла» | 6+
  • 15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

28 сентября.

Воронежский театр оперы и балета.

  • 11:00, 14:00 | Балет-сказка «Красная шапочка» | 0+
  • 18:00 | Оперетта «Граф Люксембург» | 12+

Никитинский театр.

  • 18:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+

Театр «Кот».

  • 15:00 | Дон Жуан. Незаконченная история | 16+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

  • Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+
  • Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+
  • Выставка Петра Скляра «Сильные духом» | 0+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

  • 14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

  • 10:30 | Экскурс с кормлением «Стильные пингвины» | 0+
  • 13:00 | Интерактивная программа с мастер-классом «Секреты земноводных» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

  • 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00, 16:00 | Музейная программа «Археологическая новелла» | 6+
  • 12:00 | Лекция «От Костенска до Запорожья» | 6+
  • 15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+