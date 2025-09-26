Куда сходить воронежцам на выходных

27 сентября.
Театр оперы и балета.
- 11:00 | Музыкальная сказка «Золотой цыпленок» | 6+
- 15:00 | Камерный вокальный концерт «Мы этой земли продолжение…» | 6+
- 18:00 | Опера «Зори здесь тихие» | 12+
Театр «Кот».
- 18:00 | F (emme) | 16+
Воронежская филармония.
- 18:00 | Филипп Копачевский (фортепиано), дирижёр — Владимир Вербицкий| 12+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
- Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+
- Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+
- Выставка Петра Скляра «Сильные духом» | 0+
Воронежский океанариум.
- 12:00 | Программа с кормлением осьминога «Глубоководное погружение» | 0+
- 14:00 | Экскурсия для всей семьи «Жизнь под водой» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
- 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
- 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 10:00, 16:00 | Музейная программа «Археологическая новелла» | 6+
- 15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
28 сентября.
Воронежский театр оперы и балета.
- 11:00, 14:00 | Балет-сказка «Красная шапочка» | 0+
- 18:00 | Оперетта «Граф Люксембург» | 12+
Никитинский театр.
- 18:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+
Театр «Кот».
- 15:00 | Дон Жуан. Незаконченная история | 16+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
- 10:30 | Экскурс с кормлением «Стильные пингвины» | 0+
- 13:00 | Интерактивная программа с мастер-классом «Секреты земноводных» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
- 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
- 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 10:00, 16:00 | Музейная программа «Археологическая новелла» | 6+
- 12:00 | Лекция «От Костенска до Запорожья» | 6+
- 15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+