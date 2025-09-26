Стал известен первый район Новосибирска, который избавился от проводов

Новосибирский Академгородок стал первым районом города, где полностью завершены работы по подземной прокладке воздушных линий в рамках программы «Чистое небо» на двух центральных магистралях — Морском проспекте и проспекте Строителей. Все линии были проложены в специальные коллекторы, что освободило улицы от проводов и изменило облик центральной части района, при этом наружное освещение работает в штатном режиме. Информация о завершении проекта опубликована пресс-службой мэрии Новосибирска.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил: «Там все линии проложили в специальные коллекторы, чтобы улицы освободились от проводов. Это заметно изменило облик центральной части района. Опыт Академгородка будем распространять и на другие районы».
На реализацию проекта изначально планировалось потратить 211 млн рублей, но по итогам торгов удалось сэкономить 20,5 млн рублей, которые были направлены на переустройство линий наружного освещения на улицах Героев Труда, Правды и Детском проезде. Программа «Чистое небо» будет продолжена в других районах Новосибирска, используя опыт благоустройства, полученный в Академгородке. Работы выполнены с полным сохранением функциональности уличного освещения.