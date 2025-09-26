Стал известен первый район Новосибирска, который избавился от проводов

Новосибирский Академгородок стал первым районом города, где полностью завершены работы по подземной прокладке воздушных линий в рамках программы «Чистое небо» на двух центральных магистралях — Морском проспекте и проспекте Строителей. Все линии были проложены в специальные коллекторы, что освободило улицы от проводов и изменило облик центральной части района, при этом наружное освещение работает в штатном режиме. Информация о завершении проекта опубликована пресс-службой мэрии Новосибирска.