27 сентября пункты вакцинации у двух станций метро Казани закроются

В субботу, 27 сентября, пункты вакцинации у станций «Авиастроительная» и «Козья Слобода» Казанского метрополитена прекратят свою работу. Это связано с завершением сезона вакцинации против гриппа. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РТ.
Получить прививку можно будет у станций метро «Яшьлек», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Эти пункты будут работать ежедневно с 7:30 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:30. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и место жительства.
В период с 26 по 28 сентября также будет организована выездная вакцинация в ТЦ «Мега». Это мероприятие проведет Городская поликлиника № 20. Пункты вакцинации начали свою работу 3 сентября. За этот период ими воспользовались более 17 тысяч человек.
Напомним, в Татарстане завершено строительство 47 фельдшерско-акушерских пунктов. Из общего количества 34 были возведены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».