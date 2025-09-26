27 сентября пункты вакцинации у двух станций метро Казани закроются

Получить прививку можно будет у станций метро «Яшьлек», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Эти пункты будут работать ежедневно с 7:30 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:30. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и место жительства.