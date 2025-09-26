«Заморозки до −3 градусов, гололед». Синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси в последние выходные сентября

Заморозки и гололед ожидаются в Беларуси в последние выходные сентября. Подробности сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 27 сентября, в субботу, ночью прогнозируется переменная облачность, а днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Но по восточной части Беларуси в дневные часы пройдут небольшие дожди. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах вероятны туман, а также слабый гололед.
Ветер окажется неустойчивый слабый, а днем — северо-западный. В ночные часы 27 сентября на большей части территории страны сохранятся заморозки от 0 до −3 градусов. По северной части Беларуси во многих районах минимальная температура будет от +1 до +7 градусов. Днем немного потеплеет: от +11 до +17 градусов.
В воскресенье, 28 сентября, за погоду в стране будет отвечать малоподвижный фронтальный раздел. Ожидается облачная погода, на большей части территории пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет преобладать северо-восточной, северный. В дневные часы ветер будет порывистый. Температура воздуха ночью будет от +2 до +8 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +8 до +15 градусов.
