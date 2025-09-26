«Заморозки до −3 градусов, гололед». Синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси в последние выходные сентября

В воскресенье, 28 сентября, за погоду в стране будет отвечать малоподвижный фронтальный раздел. Ожидается облачная погода, на большей части территории пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет преобладать северо-восточной, северный. В дневные часы ветер будет порывистый. Температура воздуха ночью будет от +2 до +8 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +8 до +15 градусов.