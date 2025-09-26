Игорь Кобзев поздравил новых обладателей Почетного знака имени Юрия Ножикова «Признание»

С наградой ее обладателей поздравили губернатор Игорь Кобзев и председатель Заксобрания Александр Ведерников. «Рад приветствовать новых обладателей Почетного знака Юрия Ножикова — Валентину Зяблову и Константина Карпова! Благодаря вам, вашему труду и энергии крепнет наша Иркутская область. Почетный знак “Признание” свидетельствует о ваших достижениях и победах, о верности жителей Иркутской области высоким нравственным идеалам, которые отличают граждан России», — подчеркнул Игорь Кобзев.
«Валентина Васильевна и Константин Сергеевич, ваша жизнь, ваш самоотверженный труд — это прекрасный пример того, как преданность профессии, детям, родной стране превращается в реальные дела, меняющие мир к лучшему. Вы сеете разумное, доброе, вечное — взращиваете в детских сердцах самое ценное — любовь к Родине и к нашей истории», — сказал Александр Ведерников.
По информации пресс-службы областного правительства, Константин Карпов — почетный гражданин Шелехова, ветеран труда, почетный работник образования Российской Федерации, отличник народного просвещения, обладатель медали «За активную военно-патриотическую работу». Более 50 лет Константин Карпов работал учителем физики, математики, возглавлял учреждения образования. Когда вышел на пенсию, возглавил Шелеховский районный совет ветеранов. Именно Константин Карпов стал инициатором шелеховского клуба «Забайкальское землячество».
Совместно с супругой Ольгой Карповой собрал большой материал о жителях Шелехова и Шелеховского района, которые внесли значительный вклад в развитие образования, культуры, здравоохранения, спорта своей малой родины. Супруги — авторы книги «Педагогическое наследие». Это труд о семейной династии педагогов Бутиных-Карповых, которая насчитывает более 800 лет.
Валентина Зяблова — директор Иркутского техникума авиастроения и материалообработки, внесла большой вклад в развитие образования. Заслуги Валентины Васильевны связаны с деятельностью поискового отряда «Байкал». Она возглавляет его более 30 лет. Отряд «Байкал» стал девятикратным победителем Всероссийского слета поисковых отрядов.
22 года отряд «Байкал» является организатором областного слета поисковых отрядов «Войди в историю России». Церемония вручения Почетного знака имени Юрия Ножикова «Признание» состоялась в 14-й раз. Ее обладателями за всю историю стали 30 человек.