Игорь Кобзев поздравил новых обладателей Почетного знака имени Юрия Ножикова «Признание»

«Валентина Васильевна и Константин Сергеевич, ваша жизнь, ваш самоотверженный труд — это прекрасный пример того, как преданность профессии, детям, родной стране превращается в реальные дела, меняющие мир к лучшему. Вы сеете разумное, доброе, вечное — взращиваете в детских сердцах самое ценное — любовь к Родине и к нашей истории», — сказал Александр Ведерников.