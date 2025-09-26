В «Орленке» нашли превышение вредного вещества в воздухе ледовой арены

Для устранения нарушений школа ограничила пребывание детей на арене во время подготовки льда, проверила работу вентиляции и установила ежедневный контроль за ее функционированием. Повторные исследования показали, что содержание вредных веществ в воздухе теперь соответствует норме. Тренировки в школе проводятся в обычном режиме.