В «Орленке» нашли превышение вредного вещества в воздухе ледовой арены

Прокуратура проверила спортивную школу «Орленок» в Перме после случаев ухудшения самочувствия воспитанников после тренировок в начале сентября 2025 года.
Проверка выявила превышение вредного вещества (этилбензола) в воздухе ледовой арены, раздевалок и на улице. Также были обнаружены нарушения: отсутствие горячей воды в медицинских кабинетах и раздевалках, недостаток умывальников и электросушителей.
— Директор школы привлечен к административной ответственности. В отношении самой школы продолжается судебное разбирательство, — об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Для устранения нарушений школа ограничила пребывание детей на арене во время подготовки льда, проверила работу вентиляции и установила ежедневный контроль за ее функционированием. Повторные исследования показали, что содержание вредных веществ в воздухе теперь соответствует норме. Тренировки в школе проводятся в обычном режиме.