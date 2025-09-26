В Молдове продлили желтый код в связи с заморозками: Температура опустится до минус 3 градусов

Синоптики продлили желтый код в связи с заморозками до 29 сентября на всей территории Молдовы.
В ночное и утреннее время на обширных участках поверхности земли и местами в воздухе будут наблюдаться заморозки с интенсивностью до −3°C.
Желтый код по всей стране. Фото: meteo.md Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Желтый код по всей стране. Фото: meteo.md.
Читайте также:
Пенсионерка из Кишинева продает вещи из дома за копейки: «Пенсии не хватает, но главное, чтобы был мир на Земле, а остальное — но я не на такую старость рассчитывала».
Корреспондент «КП» в Молдове поговорил с 70-летней Валентиной, у которой пенсия всего три тысячи леев (далее…).
Не спешите покупать евро и доллары: Как жителям Молдовы самостоятельно проверить валюту на подлинность.
У граждан Молдовы сохраняется интерес к иностранной валюте (далее…).
Не весь урожай яблок из-за блокирования партией ПАС российских рынков гниет на обочинах: Почему румынским перевозчикам разрешили зарабатывать на доставке части молдавской продукции в РФ.
Садоводы выкорчевывают свои плантации, потому, что не верят в будущее отрасли (далее…).