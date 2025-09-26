Ричмонд
В Молдове продлили желтый код в связи с заморозками: Температура опустится до минус 3 градусов

Желтый код продлили до 29 сентября на всей территории Молдовы.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики продлили желтый код в связи с заморозками до 29 сентября на всей территории Молдовы.

В ночное и утреннее время на обширных участках поверхности земли и местами в воздухе будут наблюдаться заморозки с интенсивностью до −3°C.

Желтый код по всей стране. Фото: meteo.md

Желтый код по всей стране. Фото: meteo.md.

