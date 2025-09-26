Что можно и нельзя делать на Воздвижение Креста Господня 27 сентября

На Воздвижение было принято ходить в церковь на всенощное бдение. Оно проводится в ночь с 26 на 27 сентября. Верующие в храмах стараются обязательно поклониться кресту. Вместе с тем на указанный праздник следует придерживаться строгого поста. Это значит, что не рекомендуется употреблять мясные, рыбные, молочные продукты. Под запретом и алкоголь.