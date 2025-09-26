Что можно и нельзя делать на Воздвижение Креста Господня 27 сентября

В Беларуси православные верующие в пятницу, 27 сентября 2025 года отмечают Воздвижение Креста Господня, или Крестовоздвижение — либо Воздвиженье Креста Господня, или Крестовоздвиженье. В православной церкви названный праздник относится к числу 12 главных. Год от года дата праздника является неизменной.
Воздвижение Креста Господня, история.
Праздник Воздвижение был установлен в память об обретении Креста Господня. Согласно церковному писанию, это случилось в 326 году от Рождества Христова в Иерусалиме, недалеко от горы Голгофы, на которой был распят Иисус Христос.
Воздвижение Креста Господня, традиции.
На Воздвижение было принято ходить в церковь на всенощное бдение. Оно проводится в ночь с 26 на 27 сентября. Верующие в храмах стараются обязательно поклониться кресту. Вместе с тем на указанный праздник следует придерживаться строгого поста. Это значит, что не рекомендуется употреблять мясные, рыбные, молочные продукты. Под запретом и алкоголь.
Воздвижение Креста Господня, что нельзя делать.
Не рекомендуется устраивать шумные застолья. Это связано с тем, что праздник связан с трагическим событием — распятием на кресте Иисуса Христа. Кроме того, не стоит начинать новые дела. Предки верили, что ничего не выйдет. А еще не стоит давать взаймы. Подобное может привести к убыткам.
Воздвижение Креста Господня, что можно делать.
По традиции, на праздник обязательно ходили в церковь на службу, поклонялись кресту. А еще на Воздвижение существовал определенный обычай. Так, при помощи свечей, которые покупали в храме и креста старались крестить все углы в доме. Вместе с тем детям на праздник старались подарить крестик.
Воздвижение Креста Господня, народные приметы.
Согласно приметам, заморозки на Воздвижение предупреждают, что зима выдастся ранней. Теплая погода 27 сентября обещает тепло, которое продлится до Покрова (православные верующие будут отмечать покров 14 октября).
