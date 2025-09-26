Ричмонд
Электричество частично отключилось в Марковском МО Иркутского района

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аварийное отключение электричества произошло в Марковском МО Иркутского района сегодня, 26 сентября, в 16.22. Как уточняют энергетики, без света остается часть домов в микрорайоне Берёзовый, а также в СНТ «Берёзка» и СНТ «Энергетик», пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 21.00.

Напомним, с 23.00 26 сентября до 5.00 27 сентября будет частично ограничено электроснабжение по Байкальскому тракту Иркутского района. неотложные работы по устранению аварийно-опасного дефекта: нагрева контактных соединений на питающей подстанции.