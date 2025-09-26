Электричество частично отключилось в Марковском МО Иркутского района

Аварийное отключение электричества произошло в Марковском МО Иркутского района сегодня, 26 сентября, в 16.22. Как уточняют энергетики, без света остается часть домов в микрорайоне Берёзовый, а также в СНТ «Берёзка» и СНТ «Энергетик», пишет ИА IrkutskMedia.