Во Владимирской области открылись еще две модельные библиотеки

Две библиотеки Владимирской области получили статус модельных после модернизации по нацпроекту «Семья». Учреждения расположены в деревне Новое Аннино и городе Коврове, сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Обновленная модельная библиотека «Аннинка» создана на базе Аннинской сельской библиотеки. Это обособленное подразделение межпоселенческой централизованной библиотечной системы Петушинского района, которое обслуживает жителей деревень Новое и Старое Аннино, Леоново и Горушка. Для посетителей созданы зоны приветствия, детского чтения и развлечения, содружества и сотворчества, уютного чтения и IT-погружения. Установлено специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья, книжный фонд пополнился более чем на две тысячи экземпляров.
Модельная библиотека № 3 открылась после модернизации в микрорайоне «Красный Текстильщик» города Коврова. На ремонт и оснащение учреждения было направлено свыше 8,4 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Библиотека превратилась в современный многофункциональный центр с уникальной концепцией «Остров сокровищ». Пространство разделено на тематические зоны- «острова»: для тихой работы и творчества, для общения и учебы, а также специально оборудованная «Гавань добра» для слабовидящих посетителей. Учреждение также получило современное оборудование, а для посетителей всех возрастов работают клубы по интересам: от игротеки и литературно-музыкальных встреч до семейного досуга.
В ближайшие дни состоится открытие еще одной модельной библиотеки во Владимире. Таким образом, количество созданных во Владимирской области по нацпроектам «Культура» и «Семья» модельных библиотек достигнет 23. В 2026 году запланирована модернизация еще 5 муниципальных библиотек региона.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.