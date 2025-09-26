Во Владимирской области открылись еще две модельные библиотеки

Модельная библиотека № 3 открылась после модернизации в микрорайоне «Красный Текстильщик» города Коврова. На ремонт и оснащение учреждения было направлено свыше 8,4 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Библиотека превратилась в современный многофункциональный центр с уникальной концепцией «Остров сокровищ». Пространство разделено на тематические зоны- «острова»: для тихой работы и творчества, для общения и учебы, а также специально оборудованная «Гавань добра» для слабовидящих посетителей. Учреждение также получило современное оборудование, а для посетителей всех возрастов работают клубы по интересам: от игротеки и литературно-музыкальных встреч до семейного досуга.