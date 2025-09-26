Неуд по правоведению. Строительство школы закончилось уголовным делом

С каждым годом ожидания жителей всё усиливаются, но, увы, и обостряются разочарования. Дети, которые должны были учиться в этой школе, вынуждены ездить в другие населённые пункты, что не только создаёт дополнительные затраты для семей, но и усложняет их жизнь. Каждый день они тратят драгоценное время на дорогу вместо того, чтобы находиться в комфортной и безопасной учебной среде. В результате этого, естественно, снижается качество образования и, что самое главное, у детей формируется ощущение, что их потребности и благополучие никому неинтересны.