Неуд по правоведению. Строительство школы закончилось уголовным делом

Школа на улице Левинана в Калининграде стоит недостроенной коробкой, а променад в Светлогорске ждёт нового подрядчика. И пока чиновники и суды решают вопросы собственности и ответственности, жители видят лишь бетон и ржавые заборы. Пустующий объект стал символом безответственности и бездействия, надёжно охраняемым заблуждениями местной администрации о том, что «всё под контролем».
Деньги есть, а школы нет.
В сентябре стало известно: против ООО «Тринадцатая концессионная компания “Просвещение”» возбуждено уголовное дело о присвоении средств. Именно эта фирма должна была построить школу на улице Левитана на 1101 место. В апреле 2022 года она подписала соглашение с администрацией Калининграда, а на стройку выделили 589 млн рублей из бюджета. Сдать объект планировали до конца 2023 года.
Фактически же сроки сорваны, а руководители компании подозреваются в хищении. В августе 2024-го мэрия расторгла договор, а в декабре прокуратура начала проверку. Зимой 2024 года власти ограничили доступ на территорию недостроя, куда подростки проникали в поисках острых ощущений. Городские власти заявили: чтобы продолжить стройку, нужно решение суда о передаче объекта муниципалитету. Пока идут затяжные судебные процессы, работы остановлены.
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявляла: «К сожалению, возбуждены уголовные дела в отношении лиц, которые недобросовестно реализовывали концессионные соглашения не только у нас, но и в других регионах». По её словам, город оказался заложником ситуации и вынужден ждать судебных решений.
Доверие заканчивается.
С каждым годом ожидания жителей всё усиливаются, но, увы, и обостряются разочарования. Дети, которые должны были учиться в этой школе, вынуждены ездить в другие населённые пункты, что не только создаёт дополнительные затраты для семей, но и усложняет их жизнь. Каждый день они тратят драгоценное время на дорогу вместо того, чтобы находиться в комфортной и безопасной учебной среде. В результате этого, естественно, снижается качество образования и, что самое главное, у детей формируется ощущение, что их потребности и благополучие никому неинтересны.
Общественное мнение уже сформировалось — родители, которые должны были вести своих детей в новую школу устали от постоянных обещаний, которые никогда не становятся реальностью. Они требуют прозрачности в процессе строительства и честного подхода к решению проблем. Вместо этого они наблюдают, как подрядчики исчезают, оставив после себя лишь недостроенные стены и пустые обещания. Общественность больше не хотят слушать эти объяснения: их волнует лишь одно — когда же школа откроет свои двери.
На фоне этих событий важно помнить, что долгострой на Левитана — это не просто кирпичная конструкция, это отражение отношения общества к развитию и благоустройству своих населённых пунктов. Он напоминает о необходимости открытости властей и ответственности бизнеса перед гражданами. Только прозрачное сотрудничество и осознанные действия могут вернуть доверие, восстановить надежды и вдохновить людей на активное участие в жизни своего города. Школа должна стать местом, где будущие поколения будут учиться и развиваться, а не символом несбывшихся надежд.