Администрация Нижнего Новгорода не подтвердила сообщения об обысках

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Администрация Нижнего Новгорода не подтверждает информацию о проведении обысков, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что в Сочи задержан бывший первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Штокман, подозреваемый в получении взяток, и якобы его доставляют в Нижний Новгород для проведения следственных действий, а в администрации города прошли обыски.
«Информацию о проведении обысков в администрации Нижнего Новгорода не подтверждаем», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Агентство пока не располагает комментарием регионального СУСК РФ.