Администрация Нижнего Новгорода не подтвердила сообщения об обысках

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что в Сочи задержан бывший первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Штокман, подозреваемый в получении взяток, и якобы его доставляют в Нижний Новгород для проведения следственных действий, а в администрации города прошли обыски.