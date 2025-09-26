Ричмонд
Администрация Нижнего Новгорода не подтвердила сообщения об обысках

Администрация Нижнего Новгорода не подтвердила сообщения о проведении обысков.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Администрация Нижнего Новгорода не подтверждает информацию о проведении обысков, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что в Сочи задержан бывший первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Штокман, подозреваемый в получении взяток, и якобы его доставляют в Нижний Новгород для проведения следственных действий, а в администрации города прошли обыски.

«Информацию о проведении обысков в администрации Нижнего Новгорода не подтверждаем», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Агентство пока не располагает комментарием регионального СУСК РФ.