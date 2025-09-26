В октябре по районам Ростовской области вновь начнет курсировать «Поезд здоровья»

В настоящее время завершается формирование графика работы мобильных клиник. Как сообщается, в первую очередь «Поезд здоровья» направится в те муниципалитеты, где жители наиболее остро нуждаются в консультациях узких специалистов. Состав врачей в бригадах будет варьироваться в зависимости от потребностей каждой конкретной территории. Планируется, что в течение нескольких ближайших месяцев специализированные автомобили с диагностическим оборудованием посетят практически все районы донского региона.