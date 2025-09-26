В Ивангороде Ленинградской области в 2027 году реконструируют школу № 2

Общеобразовательную школу № 2 отремонтируют в Ивангороде Ленобласти к концу февраля 2027 года. К работам в учреждении приступили в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
После ремонта количество мест в школе увеличится с 250 до 275, обучение будет организовано в одну смену. Проект предусматривает строительство столовой на 149 посадочных мест, библиотеки, актового и спортивного залов, медицинского блока и новых учебных кабинетов. Для младших классов выделят отдельный блок с гардеробом и лестницей. Здание утеплят и обновят фасады, проведут капитальную отделку, благоустроят территорию.
«По поручению губернатора мы системно обновляем социальную инфраструктуру, и особое внимание уделяем объектам образования. Для Ивангорода это особенно важно: школа № 2 — одно из главных образовательных учреждений города, где учатся дети из разных микрорайонов, и здание давно требовало капитального обновления. Завершить работы планируем в I квартале 2027 года», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.