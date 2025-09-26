Региональные власти анонсировали запуск электричек в аэропорт Храброво

Региональные власти рассматривают возможность запуска электричек до аэропорта Храброво. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов в прямом эфире на странице ЦУР «ВКонтакте» в пятницу, 26 сентября.
Предстоит не только построить ветку, но и расширить нынешнюю сеть, чтобы электрички смогли разъезжаться в пути. Сейчас это возможно лишь на отдельных станциях.
Рассматривается и вариант запуска железнодорожного сообщения в сторону Янтарного и будущего крупного курорта «Белая дюна». По словам вице-премьера, реализация этого проекта позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги. «До принятия решения очень далеко, но проработки ведутся», — уточнил Рольбинов.
В Калининградской области с 1 сентября изменилось расписание поездов на советском направлении.