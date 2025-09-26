В Калининграде прошел Международный конкурс органистов имени Таривердиева

Калининградский этап (финал и полуфинал) XIV Международного конкурса органистов им. Микаэла Таривердиева состоялся с 3−8 сентября в Калининградской областной филармонии и в Кафедральном соборе на острове Канта. Мероприятие было организовано в поддержку задач нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В этом году престижные творческие состязания собрали 22 музыканта из России, Кореи, Германии, Белоруссии, Италии и ЮАР. На конкурсе были представлены произведения русских, немецких и французских композиторов. Среди членов жюри — знаменитые органисты из разных стран: Италии, Германии, Казахстана, Южной Кореи. Имена победителей были озвучены 8 сентября. Лауреатом первой премии впервые в истории конкурса стал представитель Кореи Сунхен Пак. Вторую и третью премии присудили россиянам Полине Пантелеевой и Ивану Цареву соответственно. В завершение вечера лауреаты исполнили на самом большом органе России произведения Микаэла Таривердиева, Шарля-Мари Видора, Ференца Листа и Иоганна Себастьяна Баха.
Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева проходит в 14-й раз при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ и правительства Калининградской области. География состязаний охватывает три континента. Полуфинал и финал проходят в Калининграде. Первый тур конкурса делится по странам. В 2025 году он прошел в четыре этапа и собрал 42 органиста.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.