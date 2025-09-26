В Калининграде прошел Международный конкурс органистов имени Таривердиева

В этом году престижные творческие состязания собрали 22 музыканта из России, Кореи, Германии, Белоруссии, Италии и ЮАР. На конкурсе были представлены произведения русских, немецких и французских композиторов. Среди членов жюри — знаменитые органисты из разных стран: Италии, Германии, Казахстана, Южной Кореи. Имена победителей были озвучены 8 сентября. Лауреатом первой премии впервые в истории конкурса стал представитель Кореи Сунхен Пак. Вторую и третью премии присудили россиянам Полине Пантелеевой и Ивану Цареву соответственно. В завершение вечера лауреаты исполнили на самом большом органе России произведения Микаэла Таривердиева, Шарля-Мари Видора, Ференца Листа и Иоганна Себастьяна Баха.