Шри-Ланка ввела новые правила въезда для туристов — это коснется и белорусов

В пресс-службе отметили, что новые правила вступят в силу с 15 октября 2025 года. И уточнили, что оформить визу путешественники смогут самостоятельно. Сделать это можно на официальном сайте www.eta.gov.lk. Стоимость визы на одного человека составит 50 долларов. Через туроператора стоимость составит 60 долларов. Детям до 12 лет виза будет оформляться бесплатно.