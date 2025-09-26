Шри-Ланка ввела новые правила въезда для туристов — это коснется и белорусов. Подробности обнародовали в пресс-службе Республиканского союза туристических организаций.
«Шри-Ланка изменила правила въезда для туристов: теперь необходимо заранее оформлять ETA-визу», — сообщили в РСТО.
В пресс-службе отметили, что новые правила вступят в силу с 15 октября 2025 года. И уточнили, что оформить визу путешественники смогут самостоятельно. Сделать это можно на официальном сайте www.eta.gov.lk. Стоимость визы на одного человека составит 50 долларов. Через туроператора стоимость составит 60 долларов. Детям до 12 лет виза будет оформляться бесплатно.
В РСТО добавили, что срок действия визы составит 30 дней, двукратный въезд.
«Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев (180 дней) со дня прибытия на Шри-Ланку», — рассказали в организации.
В пресс-службе напомнили, что с 28 октября «Белавиа» запускает прямые рейсы из Минска на Шри-Ланку.
