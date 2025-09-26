В подмосковном поселке Малаховка завершают благоустройство «Летнего парка»

Благоустройство «Летнего парка» в подмосковном поселке городского типа Малаховка завершают при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Общественную территорию разделят на две зоны — лесную и парадную. Сейчас специалисты занимаются обустройством пешеходных дорожек и озеленением. Отмечается, что там также установят сцену с амфитеатром. А для детей в парке смонтируют игровые площадки. Также там наладят системы наружного освещения и видеонаблюдения. Открыть обновленное пространство планируют к началу октября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.