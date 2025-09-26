В подмосковном поселке Малаховка завершают благоустройство «Летнего парка»

Общественную территорию разделят на две зоны — лесную и парадную. Сейчас специалисты занимаются обустройством пешеходных дорожек и озеленением. Отмечается, что там также установят сцену с амфитеатром. А для детей в парке смонтируют игровые площадки. Также там наладят системы наружного освещения и видеонаблюдения. Открыть обновленное пространство планируют к началу октября.