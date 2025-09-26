В краснодарской школе № 93 построят дополнительный учебный блок

Еще один учебный блок построят в краснодарской школе № 93 в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
Общая площадь нового трехэтажного здания составит более 7 тысяч квадратных метров. В пристройке смогут заниматься 300 детей. Сейчас специалисты занимаются разработкой котлована.
Внутри корпуса разместят медицинский блок, столовую на 150 мест, спортивный зал и библиотеку. Кроме того, там оборудуют кабинеты информатики, химии, истории, биологии, русского и иностранного языков. А развивать творческие способности ребята смогут в студии искусств и дизайна. Завершить работы должны в мае 2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.