В Байкальске Иркутской области отремонтируют Дом культуры

Сейчас подрядчик демонтирует старые конструкции и выполняет другие подготовительные работы. По проекту в учреждении приведут в порядок системы водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции. Также в Доме культуры отремонтируют фасад и внутренние помещения. Завершить работы планируют в сентябре 2027 года.