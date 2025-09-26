В Байкальске Иркутской области отремонтируют Дом культуры

Дом культуры в городе Байкальске отремонтируют по национальному проекту «Семья», сообщили в Министерстве строительства Иркутской области.
Сейчас подрядчик демонтирует старые конструкции и выполняет другие подготовительные работы. По проекту в учреждении приведут в порядок системы водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции. Также в Доме культуры отремонтируют фасад и внутренние помещения. Завершить работы планируют в сентябре 2027 года.
«Жители Байкальска получат современное, комфортное и технологически оснащенное культурное пространство, соответствующее всем современным стандартам. Уверен, оно будет востребовано как у детей, так и у взрослых», — отметил министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.