В Ростове-на-Дону председателю совета директоров «Группы Агроком» Ивану Саввиди присвоили звание Почетного гражданина Ростовской области. Решение было принято на заседании областного парламента сегодня, 26 сентября.
Почетного звания удостаиваются люди, чья деятельность, направленная на развитие Ростовской области, заслужила широкую известность и поддержку жителей Дона. Это высшая форма признания заслуг перед регионом.
— Иван Игнатьевич Саввиди — бизнесмен, 36 лет руководит успешными компаниями в агропромышленном комплексе и не только, — сказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. — Но главное, он никогда не бывает равнодушным к жизни родного края — поддерживает спорт, культуру, общественные организации, восстановление православных святынь, творческое развитие молодежи, пропаганду здорового образа жизни. Иван Саввиди вошел в современную историю донского края. Уверен, присвоение ему звания «Почетный гражданин Ростовской области» будет этому ярким подтверждением.
Бизнесмен активно занимается благотворительностью. В частности, его фонд помогал медучреждениям во время пандемии. Больницам предоставлялись питание, лекарства и оборудование. Также организация поддерживает восстановление православных храмов. По личной инициативе мецената в центре донской столицы был построен храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Фонд участвовал в реконструкции Кафедрального собора и в создании мемориала «Самбекские высоты».
Иван Саввиди возглавляет попечительские советы ведущих вузов региона — РГЭУ (РИНХ) и ДГТУ. Ведется сотрудничество с университетами, финансируются научные и образовательные проекты.
Кроме того, с начала специальной операции фонд Саввиди направил более 1,5 миллиарда рублей на оказание помощи жителям пострадавших регионов. Реализуются программы реабилитации для детей и молодежи Донбасса.
За свою деятельность Иван Саввиди отмечен государственными наградами, включая орден Почета, орден Александра Невского, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Подпишись на нас в Telegram!