Ивану Саввиди присвоили звание Почетного гражданина Ростовской области

— Иван Игнатьевич Саввиди — бизнесмен, 36 лет руководит успешными компаниями в агропромышленном комплексе и не только, — сказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. — Но главное, он никогда не бывает равнодушным к жизни родного края — поддерживает спорт, культуру, общественные организации, восстановление православных святынь, творческое развитие молодежи, пропаганду здорового образа жизни. Иван Саввиди вошел в современную историю донского края. Уверен, присвоение ему звания «Почетный гражданин Ростовской области» будет этому ярким подтверждением.