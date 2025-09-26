Ричмонд
Ремонт на Дворцовом перешел на другую часть моста

В центре Петербурга водители уже могут опробовать новый асфальт на части Дворцового моста. «Фонтанка» посмотрела, как идет ремонт на переправе.

С 26 сентября на Дворцовом мосту стартовал второй этап ремонта. Техника перешла на левые ряды, освободив водителям две полосы в направлении от Университетской набережной к Дворцовой. Там транспорт едет уже по новому покрытию.

До 5 октября новый асфальт будут укладывать на двух полосах посередине переправы, оставив для проезда по два ряда в обе стороны по бокам. Затем с 6 по 15 октября закроют два ряда в направлении от Дворцовой набережной к Университетской.

По данным «Яндекс. Пробок», на самом мосту движение относительно свободно, а вот подъезды к нему стоят в пробках с обеих сторон. Плотные заторы к полудню собрались на Дворцовой набережной, в Дворцовом проезде, на Университетской набережной и Биржевой площади.