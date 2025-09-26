В Красноярске вырос спрос на теплую одежду

По данным «Авито», в августе-сентябре продажи женской верхней одежды выросли на 7%, мужской — на 12% по сравнению с прошлым годом.
У женщин чаще всего покупали шубы и пуховики, но самым заметным трендом стали бомберы — спрос на них вырос на 84%. У мужчин на первом месте также зимние куртки и пуховики, а главным ростом отличились анораки — их стали покупать на 64% чаще.
Большая часть сделок по-прежнему приходится на вещи «с рук», но растет и интерес к новым товарам, сообщила пресс-служба компании.