В Красноярске вырос спрос на теплую одежду

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярска начали активнее готовиться к холодам.

Источник: НИА Красноярск

По данным «Авито», в августе-сентябре продажи женской верхней одежды выросли на 7%, мужской — на 12% по сравнению с прошлым годом.

У женщин чаще всего покупали шубы и пуховики, но самым заметным трендом стали бомберы — спрос на них вырос на 84%. У мужчин на первом месте также зимние куртки и пуховики, а главным ростом отличились анораки — их стали покупать на 64% чаще.

Большая часть сделок по-прежнему приходится на вещи «с рук», но растет и интерес к новым товарам, сообщила пресс-служба компании.