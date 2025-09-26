В многоэтажках Калининграда до конца года поменяют 18 лифтов

До конца года в многоэтажках Калининграда заменят 18 лифтов. В планах на год стояли 54 лифта в 23 домах, в эксплуатацию уже ввели 36 лифтов. Как сообщает пресс-служба Фонда капремонта региона, последние работы прошли по адресам: Московский проспект, 1−3, 14−22 и 9 Апреля, 64−70.