В многоэтажках Калининграда до конца года поменяют 18 лифтов

До конца года в многоэтажках Калининграда заменят 18 лифтов. В планах на год стояли 54 лифта в 23 домах, в эксплуатацию уже ввели 36 лифтов. Как сообщает пресс-служба Фонда капремонта региона, последние работы прошли по адресам: Московский проспект, 1−3, 14−22 и 9 Апреля, 64−70.
Устанавливают оборудование, произведенное в России и Беларуси. В новых лифтах есть тактильные кнопки и звуковое сопровождение для слабовидящих.
Капремонт включает обновление шахты, кабины, машинного помещения, замену подъемного механизма, системы управления, освещения и дверных створок.
Всего за пять лет Фонд капремонта заменил около 400 лифтов в регионе.