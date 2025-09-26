Власти вернулись к обсуждению запуска поездов в Янтарный

Появятся новые рабочие места, налоги, будут огромные вложения в экономику. И те параметры, которые заложены на сегодня, — это более десяти тысяч гостиничных номеров, большое количество жилого фонда, большое количество обслуживающего персонала, огромное количество туристов. Их как-то нужно туда завезти и вывезти. Поэтому чтобы снизить нагрузку на автомобильные дороги и для большего удобства, мы прорабатываем возможный вопрос о восстановлении пассажирского железнодорожного движения вдоль побережья. До принятия решения ещё очень-очень далеко, но такие проработки ведутся, — сказал Рольбинов.