Власти вернулись к обсуждению запуска поездов в Янтарный. Об этом рассказал вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов в прямом эфире ЦУР региона.
По его словам, приморские города активно развиваются. Кроме того, планируется строительство крупного курорта «Белая дюна» в Поваровке, который станет «на многие годы драйвером развития для Калининградской области». Поэтому власти снова обсуждают вместе с РЖД возможность запуска поездов в сторону Янтарного и к аэропорту «Храброво».
Появятся новые рабочие места, налоги, будут огромные вложения в экономику. И те параметры, которые заложены на сегодня, — это более десяти тысяч гостиничных номеров, большое количество жилого фонда, большое количество обслуживающего персонала, огромное количество туристов. Их как-то нужно туда завезти и вывезти. Поэтому чтобы снизить нагрузку на автомобильные дороги и для большего удобства, мы прорабатываем возможный вопрос о восстановлении пассажирского железнодорожного движения вдоль побережья. До принятия решения ещё очень-очень далеко, но такие проработки ведутся, — сказал Рольбинов.
Ранее для обеспечения транспортной доступности курорта обсуждали восстановление движения поездов в Янтарный и строительство участка железной дороги до Поваровки. В сентябре 2024 года министр по культуре и туризму Андрей Ермак сообщил, что от идеи отказались, поскольку проект требует «гигантских денег». Власти рассчитывали, что доступность обеспечит Приморское кольцо.
«Белую дюну» разместят в районе Поваровки. На побережье хотят построить гостиницы от трёх до пяти звёзд, медицинский спа-отель, аквапарк, многофункциональный спортивный центр, крытые и открытые бассейны. В Поваровке также разместят бизнес-центры, офисные здания, арену киберспорта, кинопарк и музей «Россия — моя история». В границах курорта возведут жилые комплексы, школы, детские сады, поликлиники и магазины. Для реализации проекта выбрали концепцию ГБУ «ГлавАПУ».