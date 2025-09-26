Эксперт Железняков: земляне не готовы к ядерному удару по астероиду 2024 YR4

По данным ученых, астероид потенциально может врезаться в Луну в 2032 году. «Конечно, было бы интересно провести эксперимент радикально, уничтожив астероид 2024 YR4 путем применения либо кинетического воздействия, либо ядерного взрыва. Но, боюсь, для проведения этого эксперимента время еще не пришло. Мы не готовы к нему. Астероид по оценкам составляет 55 метров в диаметре. Для того, чтобы уничтожить его или сместить с орбиты, требуется довольно мощное воздействие. Чтобы расколоть астероид на части и превратить в груду обломков, нужен очень мощный ядерный заряд. Мы вряд ли сможем направить навстречу 2024 YR4 такое устройство, то есть ядерную бомбу», — сказал он.