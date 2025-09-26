Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовое предупреждение объявлено на 27 сентября из-за ночных заморозков

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штормовое предупреждение объявлено на 27 сентября из-за заморозков до минус 3 градусов. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 94% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: belta.by

В субботу ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по востоку пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в некоторых районах ожидается туман, слабый гололед. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем северо-западный 3−8 м/с.

Ночью на большей части территории ожидаются заморозки от нуля до минус 3, местами, а по северу во многих районах температура воздуха составит 1−7 градусов тепла. Днем будет 11−17 градусов выше нуля.