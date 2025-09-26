Штормовое предупреждение объявлено на 27 сентября из-за ночных заморозков

В субботу ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по востоку пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в некоторых районах ожидается туман, слабый гололед. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем северо-западный 3−8 м/с.
Ночью на большей части территории ожидаются заморозки от нуля до минус 3, местами, а по северу во многих районах температура воздуха составит 1−7 градусов тепла. Днем будет 11−17 градусов выше нуля.