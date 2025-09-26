Штормовое предупреждение объявлено на 27 сентября из-за ночных заморозков

В субботу ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по востоку пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в некоторых районах ожидается туман, слабый гололед. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем северо-западный 3−8 м/с.