В Омске при поддержке НПЗ завершается благоустройство сквера имени Тимофея Белозерова

Администрация города совместно с жителями и волонтерами Омского нефтеперерабатывающего завода завершает работы по преобразованию сквера имени Тимофея Белозерова. Благоустройство территории стало возможным благодаря победе местных жителей в грантовом конкурсе «Газпром нефти» в рамках проекта «Родные города».
В ходе работ было высажено более 300 многолетних деревьев и кустарников, что значительно обогатило экологическое разнообразие сквера. Кроме того, администрация города занимается комплексным благоустройством территории: устанавливаются новые лавочки, обустраиваются прогулочные дорожки и создаются комфортные зоны для отдыха.
«Мы давно мечтали о таком зеленом уголке в нашем микрорайоне. Грантовый конкурс “Газпром нефти” помог воплотить эту мечту в жизнь. Благодаря поддержке Омского НПЗ мы смогли создать настоящий мини-парк, который сделает сквер Белозерова еще более уютным и привлекательным для семейных прогулок», — отметила автор проекта, активистка комитета территориального общественного самоуправления «Заозерный-2» Олеся Гембух.
Ранее сотрудники предприятия совместно с представителями мэрии и правительства региона высадили яблони сорта Недзведцкого и сибирские абрикосы у Успенского собора, а также более тысячи декоративных растений возле Омского государственного технического университета.
«Администрация города и Омский НПЗ — давние партнеры. Благодаря этому взаимодействию мы можем реализовывать масштабные проекты, направленные на благоустройство общественных пространств. Сквер Белозерова станет примером того, как инициатива жителей, поддержка бизнеса и усилия городских властей создают живые, востребованные и красивые места для горожан», — отметил мэр города Омска Сергей Шелест.
Программа «Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», направленная на улучшение качества жизни людей и развитие регионов присутствия компании. ОНПЗ традиционно выступает надежным социальным партнером администрации Омска, активно поддерживая экологические инициативы как часть своей комплексной социальной политики.
«Поддержка таких проектов — это наш вклад в сохранение окружающей среды и здоровье будущих поколений. Наши сотрудники всегда активно участвуют в озеленении города, очистке берегов рек и других экологических акциях. Мы гордимся тем, что можем помочь реализовать идеи активных жителей региона, которые делают Омск лучше», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Благодаря реализации программы «Родные города» на территориях присутствия компании идет поддержка проектов разных направлений: образовательных, культурных, спортивных и экологических. Такие проекты работают не только в Омской области, но и в ЯНАО, ХМАО-Югре, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Грантовый конкурс программы ежегодно помогает реализовывать сотни социальных проектов, которые помогают развитию территорий, стимулируют талантливую молодежь в разных сферах.