В Омске при поддержке НПЗ завершается благоустройство сквера имени Тимофея Белозерова

«Поддержка таких проектов — это наш вклад в сохранение окружающей среды и здоровье будущих поколений. Наши сотрудники всегда активно участвуют в озеленении города, очистке берегов рек и других экологических акциях. Мы гордимся тем, что можем помочь реализовать идеи активных жителей региона, которые делают Омск лучше», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.