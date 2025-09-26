Появилось видео с места ДТП, где погибли отец с дочерью на трассе «Байкал».

На кадрах видно разбитую машину «Toyota Mark 2» и грузовую машину «DAF», которая тоже пострадала после аварии. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«Это произошло 6 марта 2025 года на 87 километре федеральной дороги Р-258 “Байкал” между населенными пунктами Ангасолка и Андриановская», — пишут в МВД.
По данным следствия, водитель грузовика DAF пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, и врезался во встречную Toyota Mark 2. В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля — 60-летний житель Бурятии и его 36-летняя дочь — получили смертельные травмы и погибли. Водитель иномарки, брат погибшей женщины, получил тяжелые травмы.
Напомним АиФ-Иркутск уже писали, что в Иркутской области посадили водителя грузовика на 3,5 года и лишили водительских прав на 2 года из-за аварии, в которой погибли два человека.