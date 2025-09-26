В Курской области врачи обследовали детей из районных соцучреждений

Специалисты Курской областной детской клинической больницы обследовали воспитанников трех районных социальных учреждений в ходе выездной диспансеризации, организованной в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Так, бригада медиков посетила Щигровский и Черемисиновский центры социальной помощи семье и детям, а также Охочевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Непоседы». Юных пациентов осматривали эндокринолог, ортопед-травматолог, хирург, стоматолог, окулист и другие врачи. Ребята смогли сделать электрокардиографию и УЗИ, пройти общеклинические лабораторные исследования.
«Выезды врачей-специалистов особенно важны для детей из социально уязвимых групп. Проведение диспансеризации и комплексного осмотра воспитанников социальных центров помогает выявить возможные проблемы со здоровьем на ранних стадиях и обеспечить необходимую медицинскую помощь», — рассказал главный врач Курской областной детской клинической больницы Игорь Зоря.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.