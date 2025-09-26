В Нерехте Костромской области открыли первую модельную библиотеку

Как отметила директор учреждения Галина Горшкова, читателями являются более 6 тыс. человек. Также на базе библиотеки действуют краеведческий и детский клубы, объединения патриотической направленности и другие организации. А еще там проводят различные конференции, выставки, встречи с поэтами и писателями и другие творческие и просветительские мероприятия.