В Нерехте Костромской области открыли первую модельную библиотеку

Модернизированная Межпоселенческая библиотека им. М. Я. Диева открылась в городе Нерехте Костромской области, сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона. Она первая в Нерехтском районе получила модельный статус, что отвечает задачам нацпроекта «Семья».
По проекту специалисты провели в помещении косметический ремонт, закупили мебель, интерактивное и компьютерное оборудование. Помимо этого, книжный фонд пополнили 3 тыс. новых изданий.
Как отметила директор учреждения Галина Горшкова, читателями являются более 6 тыс. человек. Также на базе библиотеки действуют краеведческий и детский клубы, объединения патриотической направленности и другие организации. А еще там проводят различные конференции, выставки, встречи с поэтами и писателями и другие творческие и просветительские мероприятия.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.