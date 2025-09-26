Представитель правительства объяснил, что если правящая партия лишится преимущества в парламенте по итогам голосования, то Молдавия станет «военным хабом», который могут использовать для удара «в спину» Украины. Чиновник добавил, что в этом случае ВСУ придется выступить против Молдавии, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Gagauzia24.
«Украинцы ждать не будут, они будут вынуждены применить против нас военную силу», — считает Чернев. Он добавил, что в случае военного противостояния ракетным обстрелам подвергнется ряд молдавских городов, в том числе Бельцы, Кишинев, Вулканешты, Комрат, Кагул.
Выборы в парламент Молдавии назначены на 28 сентября. Главным соперником правящей партии Майи Санду является левоцентристский «Патриотический блок».
Экс-президент страны Игорь Додон за неделю до выборов заявил, что Европейский союз готовится вступить в военный конфликт с Россией и Кишенев в этом противостоянии выступит в роли «пушечного мяса».