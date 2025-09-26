Ричмонд
Представитель Санду допустил нападение Украины на Молдавию

Украина может ввести свои войска на территорию Молдавии в случае, если партия Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) потерпит поражение на выборах. Такое мнение высказал руководитель территориального бюро канцелярии при правительстве Молдавии в Гагаузии Сергей Чернев, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Представитель правительства объяснил, что если правящая партия лишится преимущества в парламенте по итогам голосования, то Молдавия станет «военным хабом», который могут использовать для удара «в спину» Украины. Чиновник добавил, что в этом случае ВСУ придется выступить против Молдавии, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Gagauzia24.

«Украинцы ждать не будут, они будут вынуждены применить против нас военную силу», — считает Чернев. Он добавил, что в случае военного противостояния ракетным обстрелам подвергнется ряд молдавских городов, в том числе Бельцы, Кишинев, Вулканешты, Комрат, Кагул.

Выборы в парламент Молдавии назначены на 28 сентября. Главным соперником правящей партии Майи Санду является левоцентристский «Патриотический блок».

Экс-президент страны Игорь Додон за неделю до выборов заявил, что Европейский союз готовится вступить в военный конфликт с Россией и Кишенев в этом противостоянии выступит в роли «пушечного мяса».

