Невидимая краска: омская УК табличку вывесила, а дверь подъезда не красила

В Омске на двери подъезда в жилом доме, который обслуживает управляющая компания «УЮТ Сибирь», появилось объявление «Осторожно, окрашено!» Хотя никакой покраски там пока еще не было.
О курьезе очевидец написал Телеграм-каналу «Новости Омска I Жесть». Тот и опубликовал смешной фотофакт с текстом «Окрашено, но где?», возможно, пародируя известный мем «Просчитался, но где?».
Также канал предположил, что УК так решила предупредить жильцов дома о покраске заранее. Либо наклейщик объявлений «работает быстрее маляра».
Автор фото не уточнил адрес дома, в подъезде которого повесили объявление. Но известно, что УК «УЮТ Сибирь» обслуживает 31 дом, причем разбросаны по расположению они довольно сильно, от Порт-Артура, микрорайона «Радуга» до улицы Омской и Старого Кировска.
