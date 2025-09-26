В Феодосии открылся первый в Крыму индустриальный парк

«11 резидентов потенциальных здесь есть. И сегодня как раз закладывается потенциал на завтра… Все проектные и подготовительные работы ничто не мешает нам делать. Процентная ставка у нас все равно будет снижаться. Все равно со временем новые меры поддержки будут рассматриваться. Уже сегодня у нас в рамках свободной экономической зоны на 1 рубль льгот привлечено 4 рубля инвестиций», — сообщил Хусаинов.