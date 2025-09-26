На севере Казахстана ожидаются заморозки и первый снег

Дожди и грозы по всей стране
По данным синоптиков, в северных регионах пройдут дожди, временами сильные, с переходом в снег. В южной половине страны из-за влияния южного циклона ожидаются дожди с грозами.
Похолодание из-за антициклона
С 28 сентября холодный антициклон начнет смещаться с севера на юг страны, что вызовет резкое понижение температуры почти по всей территории Казахстана.
Температура воздуха по регионам:
- Запад: ночью +3…+8 градусов, днем повышение от +10…+18 градусов до +13…+22 градусов.
- Юго-запад: ночью понижение от +10…+15 градусов до +7…+12 градусов, днем от +13…+18 градусов до +18…+23 градусов.
- Северо-запад и север: ночью от +3…+13 градусов до −1…-6 градусов, днем от +10…+15 градусов до +3…+10 градусов.
- Центр и Павлодарская область: ночью от +5…+15 градусов до +2…+7 градусов, днем от +22…+28 градусов до +7…+18 градусов.
- Восток: ночью от +2…+10 градусов до +7…+15 градусов, днем понижение от +25…+30 градусов до +20…+25 градусов; на севере региона — около +10…+15 градусов.
- Юг: ночью от +9…+18 градусов до +5…+13 градусов, днем от +22…+32 градусов до +15…+28 градусов.
- Юго-восток: ночью +10…+15 градусов, в горах 0…+5 градусов, днем +23…+30 градусов, в горах +15…+20 градусов.
Ранее «Курсив» писал, что 20 сентября первый снег выпал в горах юго-востока Казахстана.