В череповецком МФЦ открыли клуб для подростков «Твоя территория»

В новом клубе также будут проводить встречи с психологами и квесты. Отмечается, что там уже состоялись занятие «Нейрографика для подростков» и спортивно-патриотическая игра «Тактика». Чтобы присоединиться к клубу, нужно обратиться к специалистам лично по адресу: улица Краснодонцев, дом 21. Также для связи есть телефон семейной онлайн-диспетчерской: 8 (8202) 44−14−25.