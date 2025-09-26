В череповецком МФЦ открыли клуб для подростков «Твоя территория»

Клуб для подростков «Твоя территория» открыли на базе семейного многофункционального центра (МФЦ) в Череповце в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в управлении информационной политики правительства Вологодской области.
«Для работы сервиса оборудовано современное помещение, которое оснащено мультимедийным, игровым и реабилитационным оборудованием для проведения групповых занятий, мастер-классов, обучающих мероприятий», — отметили в министерстве социальной защиты населения региона.
В новом клубе также будут проводить встречи с психологами и квесты. Отмечается, что там уже состоялись занятие «Нейрографика для подростков» и спортивно-патриотическая игра «Тактика». Чтобы присоединиться к клубу, нужно обратиться к специалистам лично по адресу: улица Краснодонцев, дом 21. Также для связи есть телефон семейной онлайн-диспетчерской: 8 (8202) 44−14−25.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.