Многодетная мама из Красноярского края стала «Миссис Азия Мира»

Финал международного конкурса проходил 23 сентября в Индии. В нем участвовали представительницы 20 стран. Победительниц наградили ценными подарками и денежными сертификатами. Анастасия Рыбакова замужем и воспитывает трех детей. Леди — основатель и генеральный директор сети модельных агентств. Еще она финалистка международного конкурса Photo Morel of the World и обладательницей титула вице-миссис конкурса «Миссис Красноярский край».