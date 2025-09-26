Ричмонд
Многодетная мама из Красноярского края стала «Миссис Азия Мира»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Главную корону конкурса и титул «Миссис Азия Мира 2025» завоевала жительница Сосновоборска Анастасия Рыбакова. Второе место заняла красноярка Надежда Цой, она получила звание вице-миссис Азия Мира.

Источник: Соцсети

Финал международного конкурса проходил 23 сентября в Индии. В нем участвовали представительницы 20 стран. Победительниц наградили ценными подарками и денежными сертификатами. Анастасия Рыбакова замужем и воспитывает трех детей. Леди — основатель и генеральный директор сети модельных агентств. Еще она финалистка международного конкурса Photo Morel of the World и обладательницей титула вице-миссис конкурса «Миссис Красноярский край».

Об этом сообщил ТГ-канал «Территория культурных событий Красноярья».