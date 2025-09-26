МЧС: часть автомобильного моста обрушилась в Полоцком районе

В Полоцком районе обрушилась плита автомобильного моста, сообщили в суточной сводке МЧС.
ЧП произошло на автомобильном мосту через реку Дрожбитку вблизи деревни Труды. Уточняется, что мост является путепроводом на грунтовой автомобильной дороге.
В четверг, 25 сентября, около 18.00 часов в дежурную службу МЧС сообщили об обрушении моста. Рухнула железобетонная плита пролетного строения автомоста.
После обрушение службы обеспечили движение транспорта через мост по одной полосе. На проезд крупнотоннажного грузового транспорта вынесен запрет. Также для организации движения установили технические средства и дорожные знаки, определили маршруты объезда для грузовиков.
— Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено, — прокомментировали в МЧС.
